Анапу этим летом может ждать рост турпотока на 25%

Летний поток туристов в Анапу в 2026 году может превысить прошлогодние показатели на четверть при условии готовности береговой линии пляжа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
"На фоне новостей, связанных с возможностью открытия пляжей, видим рост бронирований, по данным туроператоров"
– МЭР РФ
В министерстве напомнили, что уже три пляжа Анапы, согласно данным Роспотребнадзора, соответствуют санитарным нормам - ранее их отсыпали чистым песком из карьеров.
"Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне"
– МЭР РФ
При условии открытия пляжей Анапа может восстановить высокий уровень турпотока в 2027 году, добавили в Минэкономразвития, передает ТАСС.