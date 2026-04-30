Анапу этим летом может ждать рост турпотока на 25%

В Минэкономразвития считают, что можно ожидать увеличения потока туристов в Анапу в этом году на 25%, если на курорте успеют подготовить пляжи.

Летний поток туристов в Анапу в 2026 году может превысить прошлогодние показатели на четверть при условии готовности береговой линии пляжа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

"На фоне новостей, связанных с возможностью открытия пляжей, видим рост бронирований, по данным туроператоров"

– МЭР РФ

В министерстве напомнили, что уже три пляжа Анапы, согласно данным Роспотребнадзора, соответствуют санитарным нормам - ранее их отсыпали чистым песком из карьеров.

"Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне"

– МЭР РФ

При условии открытия пляжей Анапа может восстановить высокий уровень турпотока в 2027 году, добавили в Минэкономразвития, передает ТАСС.