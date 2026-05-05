Вестник Кавказа

США предложат Ирану взять паузу в обогащении урана на 20 лет

Знак STOP
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
20-летний мораторий на обогащение урана в Иране предложит Вашингтон, эта тема будет обсуждаться после того, как стороны примут рамочное соглашение, направленное ранее Штатами Тегерану.

США и Иран, в случае заключения рамочного соглашения, начнут переговоры по детальной сделке, среди условий которой Вашингтон выдвигает 20-летний мораторий на обогащение Урана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов"

– The Wall Street Journal

Также ядерное соглашение должно, согласно требованиям Белого дома включать следующие пункты:

  • подтверждение, что Иран не стремиться обладать ядерным оружием;
  • демонтаж ядерных объектов в в Фордо, Натанзе и Исфахане;
  • запрет на подземные ядерные работы в Иране;
  • возможность проведения по требованию инспекций, за выявлением нарушений последуют санкции.

Ранее в Иране не раз заявляли, что не работают над созданием ядерного оружия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
490 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.