США предложат Ирану взять паузу в обогащении урана на 20 лет

США и Иран, в случае заключения рамочного соглашения, начнут переговоры по детальной сделке, среди условий которой Вашингтон выдвигает 20-летний мораторий на обогащение Урана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов"
– The Wall Street Journal
Также ядерное соглашение должно, согласно требованиям Белого дома включать следующие пункты:
- подтверждение, что Иран не стремиться обладать ядерным оружием;
- демонтаж ядерных объектов в в Фордо, Натанзе и Исфахане;
- запрет на подземные ядерные работы в Иране;
- возможность проведения по требованию инспекций, за выявлением нарушений последуют санкции.
Ранее в Иране не раз заявляли, что не работают над созданием ядерного оружия.