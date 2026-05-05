США предложат Ирану взять паузу в обогащении урана на 20 лет

США и Иран, в случае заключения рамочного соглашения, начнут переговоры по детальной сделке, среди условий которой Вашингтон выдвигает 20-летний мораторий на обогащение Урана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов"

– The Wall Street Journal

Также ядерное соглашение должно, согласно требованиям Белого дома включать следующие пункты:

подтверждение, что Иран не стремиться обладать ядерным оружием;

демонтаж ядерных объектов в в Фордо, Натанзе и Исфахане;

запрет на подземные ядерные работы в Иране;

возможность проведения по требованию инспекций, за выявлением нарушений последуют санкции.

Ранее в Иране не раз заявляли, что не работают над созданием ядерного оружия.