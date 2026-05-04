Коммерческое судно попало под ракетный обстрел в Персидском заливе

Источники сообщают об атаке на судно в Персидском заливе. В результате инцидента пострадало несколько членов экипажа.
Торговое судно CGM San Antonio, принадлежащее французской фирме, подверглось ракетной атаке в Персидском заливе. Об этом сообщили американские официальные лица.
Инцидент случился поздно вечером 5 мая.
По их данным, судно было поражено крылатой ракетой наземного базирования. В результате ракетного обстрела получили ранения несколько членов филиппинского экипажа.
Источники отметили, что в момент атаки судно находилось неподалеку от Дубая возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило, что получили сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".