Центробанк Армении снова не стал менять ключевую ставку

Совет Центробанка Армении сегодня на своем очередном заседании принял решение не менять ключевую ставку рефинансирования и оставить ее на прежнем уровне в 6,5%, оставив неизменной с декабря 2025 года.

Совет Центробанка Армении сегодня провел очередное заседание, на котором оставил ключевую ставку рефинансирования на уровне 6,5%. Неизменными остались и связанные с ней ставки – ломбардное репо (на кредитование банков со стороны ЦБ) – 8% и ставка на депозиты коммерческих банков в ЦБ – 5%.

Руководство финансового регулятора страны удерживает ставку рефинансирования с 16 декабря минувшего 2025 года, когда она была понижена с 6,75% на 0,25% - до 6,5%, и с тех пор не менялась, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что экономика Армении в минувшем 2026 году показала рост 5,5-6%, и Минфин страны прогнозирует увеличение налоговой нагрузки и показателя соотношения госдолга к ВВП. Глава армянского министерства финансов Ваге Ованнисян отметил, что в стране прослеживается положительная динамика экономического развития, и министерство прогнозирует рост коэффициента налоговой нагрузки до 24,5%, что приблизит Армению к достижению желаемого показателя в 25% до конца 2026 года.