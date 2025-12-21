Кто, как и зачем инвестирует в Армению?

Расскажем о приоритетных направлениях инвестиционной политики ЕС, США и России в Армению.

Инвестиционная политика ЕС в Армении

Поскольку инвестиционная политика стран еврозоны определена законодательством европейской интеграции (приоритет отдается экономикам стран-членов ЕС), то в Армении Евросоюз ограничиваются реализацией проектов по продвижению и поддержанию гражданского общества.

Гражданская миссия ЕС для борьбы с гибридными угрозами. В апреле 2026 года, в преддверии парламентских выборов в Армении, Евросоюз утвердил отправку миссии для противодействия дезинформации, кибератакам и помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков. Первоначальный мандат миссии продлится два года. Это не первый раз, когда ЕС направляет в Армению подобную «наблюдательную» команду. Поддержка со стороны европейцев подкрепляется выделением 12 млн евро финансовой помощи.

Программа устойчивости и роста (Resilience and Growth Plan, RGP). Бюджет программы на 2024–2027 годы составляет 270 млн евро, из которых 200 млн пойдет на гранты, а 70 млн - на финансирование привлечения прочих иностранных инвестиций. Главная цель: сближение Армении с ЕС через согласование законодательств и диалог о либерализации визового режима.

Развитие электронного управления. ЕС поддерживает внедрение в Армении системы электронного документооборота MulberryGroupware. Она внедряется с 2007 года по рекомендации Всемирного банка и позволяет обрабатывать около миллиона документов ежегодно. Электронный обмен между ведомствами и структурами ЕС и Армении стал быстрее и проще.

Инвестиционная политика США в Армении

Американский капитал в Армении носит адресный характер. Главная особенность всех без исключения американских инвестиций – эксклюзивные условия для американских партнеров.

Маршрут Трампа (TRIPP). Проект предполагает строительство многофункционального транспортного коридора через Сюникскую область Армении. Этот коридор должен функционировать под эгидой США, которые будут получать 74% доли в компании развития TRIPP, в то время как Армении достанутся оставшиеся 26%. США будут владеть контрольным пакетом акций проекта.

Строительство регионального дата-центра. В 2025 году правительство США предоставило эксклюзивное право армяно-американскому стартапу Firebird Inc. экспортировать чипы Nvidia в Армению для строительства центра обработки данных (дата-центра). Проект оценивается в $500 млн, его мощность составляет 100 МВт. В инфраструктуре используются серверы Dell Technologies и процессоры Blackwell от Nvidia. По условиям проекта около 20% вычислительных ресурсов центра получают армянские компании, оставшиеся 80% - американские структуры, работающие в регионе. Проект рассматривается как начальный этап создания в регионе высокопроизводительной суперкомпьютерной платформы для разработки и использования технологий ИИ.

Проект малых модульных реакторов (ММР). В феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Документ предусматривает возможность строительства в Армении малых модульных реакторов (ММР). США пообещали выделить до $5 млрд на первоначальные поставки оборудования и еще $4 млрд на долгосрочные контракты по поставкам топлива и техническому обслуживанию. Соглашение открывает американским компаниям путь к участию в тендере на замену построенной в советские годы Армянской АЭС и полный отказ от армяно-российского сотрудничества в ядерной энергетике.

Одной из целей американских инвестиций эксперты называют вытеснение России из Армении.

Инвестиционная политика России в Армении

Ключевые проекты России в Армении связаны с энергетикой, транспортной инфраструктурой и газоснабжением. Они направлены на модернизацию существующих объектов и развитие транспортных коридоров в регионе.

Модернизация Армянской АЭС. В 2023 году АО «Росатом Сервис» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» (оператор Армянской АЭС) заключили соглашение о продлении срока эксплуатации станции до 2036 года. В результате модернизации действующей станции мощность энергоблока была повышена с 380–390 МВт до 440 МВт. Кроме того, Россия - единственной партнер Армении, готовый построить на территории республики новую современную АЭС.

Восстановление ж/д сообщения. В феврале 2026 году вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия готова приступить к переговорам о восстановлении двух железнодорожных участков в Армении: Ерасх – Велидаг (на границе с Азербайджаном) и Ахурян – Догукапи (на границе с Турцией). Кроме того, за 18 лет конфессионального управления армянскими железными дорогами, российская сторона отремонтировала и реконструировала 520 км железнодорожной сети Армении, что составляет более 68% от общей протяженности в 760 км.

Газификация Армении. В декабре 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении утвердила инвестиционную программу ЗАО «Газпром Армения» на период с 2026 по 2030 год. В планах - подключение новых абонентов к действующей системе газоснабжения, работы по ремонту кольцевого газопровода вокруг Еревана и инфраструктуры из Еревана в Севан и Иджеван, а также ремонт 1841,2 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Инвестиционная политика России в Армении направлена на укрепление уже имеющейся транспортно-энергетической базы с прицелом на освоение ранее недоступных направлений.