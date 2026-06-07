Главы МИД Турции и Пакистана обсудили готовящуюся сделку США и Ирана

В ходе телефонного разговора главы МИД Турции и Пакистана поддержали сближение США и Ирана, а также выразили надежду на достижение стабильности в ближневосточном регионе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили подготовку соглашения между США и Ираном. Об этом сообщила пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, стороны приветствовали обнадеживающий прогресс в направлении достижения договоренности между США и Ираном"

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​Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули важность текущих дипломатических усилий. По их оценке, позитивные сдвиги в американо-иранском диалоге должны заложить фундамент для долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке.

Для контроля за ситуацией министры договорились поддерживать постоянную связь и плотно взаимодействовать на фоне предстоящих политических процессов.

​Отметим, о скором заключении сделки ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, где уточнил, что официальная процедура подписания двустороннего документа назначена на воскресенье, 14 июня.