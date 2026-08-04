В Грузии полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено после очередного масштабного сбоя, оставившего без света крупные города страны из-за испытаний на Ингурской ГЭС.

В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного отключения 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной электросистемы республики.

По данным ведомства, в стране нет ни единого абонента, оставшегося без света. Все стратегические и жизненно важные объекты, а также предприятия продолжают работу в штатном режиме.

Очередной массовый сбой произошел в республике 5 августа. Света не было в Тбилиси и других крупных городах, на улицах перестали работать светофоры и освещение, временно прекратилось железнодорожное сообщение. Причиной отключения стали испытания на Ингурской ГЭС.

Отметим, это уже третий блэкаут в Грузии за последние дни, предыдущие инциденты были зафиксированы 24 и 25 июля. Служба государственной безопасности страны возбудила уголовное дело по статье о саботаже, а Национальная комиссия по регулированию электроэнергии и водоснабжения проводит отдельное расследование.