США сняли часть антииранских санкций – СМИ

Reuters: Американский Минфин снял часть рестрикций против Ирана. Из санкционного списка убрали авиакомпаниию Fly Baghdad и два иракских самолета.

Вашингтон снял ряд санкций, связанных с Исламской Республикой, пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

Отмечается, что финансовое ведомство освободило от санкций два самолета и три организации, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Также, согласно информации агентства, больше не в черном списке иракский авиаперевозчик Fly Baghdad и два самолета, которые принадлежат компании.

"При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с КСИР"

– Reuters

Напомним, ранее стало известно о том, что США могут снять морскую блокаду с Ирана, если он заключит с Оманом соглашение о порядке прохождения судов через Ормузский пролив.