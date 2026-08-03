Вестник Кавказа

Узбекистан нарастил импорт газа из России и Туркменистана на 41%

Узбекистан нарастил импорт газа из России и Туркменистана на 41%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан в этом году заметно нарастил поставки газа из России и Туркменистана. Рост составил 41%.

За первое полугодие Узбекистан нарастил поставки газа из России и Туркменистана на 41%. Стоимость поставок составила почти $1 млрд, информирует Нацстатком.   

Наиболее крупные поставки пришлись на июнь, когда центральноазиатская республика импортировала "голубого топлива" на $247 млн. 

Параллельно с этим заметно сократился экспорт газа. Поставки ресурса из Узбекистана упали с начала года на 34,4%. По данным властей страны, поставки за границу принесли казне $232 млн.

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