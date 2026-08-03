Узбекистан нарастил импорт газа из России и Туркменистана на 41%

Узбекистан в этом году заметно нарастил поставки газа из России и Туркменистана. Рост составил 41%.

За первое полугодие Узбекистан нарастил поставки газа из России и Туркменистана на 41%. Стоимость поставок составила почти $1 млрд, информирует Нацстатком.

Наиболее крупные поставки пришлись на июнь, когда центральноазиатская республика импортировала "голубого топлива" на $247 млн.

Параллельно с этим заметно сократился экспорт газа. Поставки ресурса из Узбекистана упали с начала года на 34,4%. По данным властей страны, поставки за границу принесли казне $232 млн.