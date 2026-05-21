Узбекистан передает Киргизии два приграничных села

Узбекистан и Киргизия приступили к официальному обмену двух сел входивших в состав Ферганской области Узбекистана, в которых преимущественно проживают этнические киргизы.

Завершился территориальный спор между Киргизией и Узбекистаном о принадлежности двух приграничных сел Чон-Гара и Таш-Добо, входивших в состав Ферганской области Узбекистана, сообщает представительство киргизского президента в Баткенской области.

Совместная рабочая группа начала организационную работу непосредственно в селах перед началом официальной передачи их Киргизии - специалисты проводят регистрацию жителей и разъясняют порядок дальнейшего оформления документов.

Работы ведутся в соответствии с договоренностями по демаркации киргизско-узбекской государственной границы и обмену земельными участками между странами.

После завершения регистрации жителям этих сел будет предоставлено киргизское гражданство. Взамен Киргизия передаст Узбекистану равноценные по площади земельные участки.

Напомним, в селах Чон-Гара и Таш-Добо преимущественно проживают этнические киргизы, а численность их населения составляет около 2,5 тыс человек.