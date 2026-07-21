Глэмпинги Сочи летом загружены на 70%

Мэр Сочи рассказал о высокой загрузке глэмпингов курорта. Всего в Сочи гостей принимают 13 глэмпингов в разных природных локациях.

Сочинские глэмпинги в этом сезоне работают с загрузкой 70%, поделился мэр курорта Андрей Прошунин.

"В нашей стране благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также запросу путешественников набирает популярность отдых в глэмпингах. В Сочи 13 таких объектов, и их загрузка в летний сезон стабильно держится на уровне 70 процентов"

– Андрей Прошунин

Он добавил, что все глэмпинги в Сочи находятся в живописных локациях: в горах, в окружении леса, прибрежных районах.

Градоначальник Сочи добавил, что глэмпинги сегодня востребованы не только теми, кто желает восстановить силы в уединении и провести время на природе с комфортом, но и цифровыми кочевниками – эти люди совмещают работу и отдых.

"Цифровые кочевники совмещают работу с отдыхом в живописных локациях. Развитие глэмпингов является частью нашей общей стратегии по укреплению статуса Сочи как современного круглогодичного курорта с предложениями для самых разных категорий гостей"

– Андрей Прошунин