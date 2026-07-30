США призвали своих граждан быть осторожными на Ближнем Востоке

Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока опубликовали заявления с призывом к своим гражданам соблюдать меры безопасности в регионе.

Вашингтон призывает американцев, находящихся на территории Ближнего Востока, соблюдать меры безопасности и быть готовыми к отъезду на фоне напряженности с Ираном.

Соответствующие заявления были опубликованы пресс-службами посольств США в Израиле и других странах региона, пишет издание Times of Israel.

"Посольства США в Иерусалиме и других ближневосточных столицах призывают американских граждан на Ближнем Востоке избегать поездок по региону и быть готовыми к отъезду из-за потенциала непредвиденной эскалации в конфликте с Ираном"

– Times of Israel

В обращениях американских дипмиссий по всему Ближнему Востоку отмечается, что обстановка там "остается сложной, с потенциалом непредвиденной эскалации".

"Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации... Американцам за пределами Ближнего Востока следует серьезно пересмотреть планы поездок в регион и через него"

– пресс-служба посольства США

Иран остается максимально непредсказуемым, это особо видно по недавним ударам без предупреждения, отмечается обращениях американских посольств.

Кроме того, граждан Соединенных Штатов предупредили о расширении географии распространения боевых действий, упомянув удары по Египту.