Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось на 30% – СМИ

СМИ пишут, что объем морских перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море уменьшился на 30% после объявления о морской блокаде Саудовской Аравии.

Морские перевозки через территорию Баб-эль-Мандебского пролива с 21 июля значительно сократились, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Согласно материалам британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца объемы судоходства уменьшились на 30%, отмечает агентство.

Поясняется, что это связано с действиями йеменского движения "Ансар Аллах" и введением фактической морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

Associated Press отмечает, что за этот период было зафиксировано как минимум 10 случаев разворота коммерческих судов перед проливом из-за рисков со стороны хуситов.

Напомним, 20 июля йеменские хуситы объявили о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. Позднее по двум нефтяным танкерам Эр-Рияда ими были нанесены удары.