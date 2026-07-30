Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось на 30% – СМИ

Морские перевозки через территорию Баб-эль-Мандебского пролива с 21 июля значительно сократились, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
Согласно материалам британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца объемы судоходства уменьшились на 30%, отмечает агентство.
Поясняется, что это связано с действиями йеменского движения "Ансар Аллах" и введением фактической морской блокады в отношении Саудовской Аравии.
Associated Press отмечает, что за этот период было зафиксировано как минимум 10 случаев разворота коммерческих судов перед проливом из-за рисков со стороны хуситов.
Напомним, 20 июля йеменские хуситы объявили о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. Позднее по двум нефтяным танкерам Эр-Рияда ими были нанесены удары.