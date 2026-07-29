Армения может обратиться в арбитраж из-за концессии РФ на железные дороги

Вопрос о концессии ЮКЖД над железнодорожной сетью Армении хотелось бы решить "в дружественной атмосфере", но если возникнет несогласие, Ереван обратится в арбитраж, заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если решить вопрос, связанный с армянскими железными дорогами, находящимися в концессионном управлении у "дочки" РЖД "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД), не получится по-дружески, то Ереван готов будет обратиться в арбитражный суд.

По его словам, некоторые вещи в Армении были бесплатны на протяжении 30 лет, но "может выясниться, что Армения за это будет требовать $2 млрд в год".

"По вопросу железных дорог наша позиция неизменна: это наша собственность и Республика Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как считает целесообразным"

– Никол Пашинян

Он добавил, что вопрос этот Ереван хотел бы решить с Москвой "в дружественной атмосфере", однако рассматриваются и другие варианты.

"Мы хотим решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда мы пойдем на де-юре решения. Если возникнет несогласие, пойдем в арбитраже обсудим"

– Никол Пашинян

Концессионное соглашение об управлении армянскими железными дорогами было заключено РЖД и Арменией в 2008 году на срок 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.