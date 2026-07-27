Вестник Кавказа

В ХАМАС готовы к компромиссам по разоружению – СМИ

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: палестинское движение ХАМАС готово пересмотреть свой подход к переговорам и включить в условия понятие "инфраструктура".

В ХАМАС готовы запустить новый этап переговоров о разоружении, включив в условия о демилитаризации пункт об инфраструктуре палестинского движения. Ранее радикалы выступали против этого, передает Asharq Al-Awsat. 

Содержание понятия "инфраструктура" пока остается дискуссионным и будет обсуждаться на переговорах между ХАМАС и посредниками. 

Отметим, что делегация ХАМАС направляется в Египет для завершения переговорного процесса с израильской стороной.  

Ранее стало известно, что Совет мира по Газе планирует интегрировать собственные административные органы в структуру власти в палестинском анклаве в ближайшие месяцы.

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