Вестник Кавказа

Анкара и Багдад обсудили транспорт и безопасность

Анкара и Багдад обсудили транспорт и безопасность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан провел переговоры с Фуадом Хусейном. Стороны обсудили транспорт, безопасность и энергетику.

Глава дипломатии Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, информирует пресс-служба МИД Турции. 

Стороны обсудили развитие взаимодействия в сферах энергетики, торговли, транспорта и безопасности. Кроме того, были затронуты вопросы реализации совместных проектов. 

По словам Фидана, Анкара и Багдад продолжат работать над проектами, направленными на безопасность и благоденствие народов двух стран. Главы ведомств также акцентировали внимание на региональных вопросах.

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