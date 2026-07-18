Анкара и Багдад обсудили транспорт и безопасность

Хакан Фидан провел переговоры с Фуадом Хусейном. Стороны обсудили транспорт, безопасность и энергетику.
Глава дипломатии Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, информирует пресс-служба МИД Турции.
Стороны обсудили развитие взаимодействия в сферах энергетики, торговли, транспорта и безопасности. Кроме того, были затронуты вопросы реализации совместных проектов.
По словам Фидана, Анкара и Багдад продолжат работать над проектами, направленными на безопасность и благоденствие народов двух стран. Главы ведомств также акцентировали внимание на региональных вопросах.