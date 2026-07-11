Фидан совершит визит в Катар

Хакан Фидан обсудит урегулирование на Ближнем Востоке в рамках своего визита в Катар.

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит урегулирование ситуации в Персидском заливе в рамках визита в Катар. В фокусе внимания сторон на переговорах будет обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также ситуация вокруг Израиля.

"В рамках этого визита министр Фидан заявит, что окончательное урегулирование конфликта в Персидском заливе и предотвращение дальнейшей эскалации являются наиболее неотложными приоритетами. Он также обсудит предпринимаемые дипломатические инициативы и посреднические усилия на этом направлении. Фидан подчеркнет необходимость полного обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе"

– МИД Турции

Доха и Анкара также затронут урегулирование конфликта в секторе Газа. Напомним, что Катар является одним из посредников в рамках переговоров между Ираном и США.