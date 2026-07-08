В поддержку многодетных семей КЧР выделили 50 млн рублей

Около 50 млн рублей дополнительно направили в качестве мер поддержки для многодетных семей из бюджета Карачаево-Черкесии.

Порядка 50 млн рублей в качестве дополнительных выплат для многодетных семей выделили из бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году, рассказал министр труда и социального развития региона Кемал Хачиров.

Он отметил, что Республика входит в национальный проект "Семья", согласно которому предусмотрен бюджет в размере 1,3 млрд рублей.

Однако в качестве дополнительных мер поддержки их местного бюджета были выделены еще 50 млн.

"По решению главы республики в этом году уже дополнительно нам выделили 50 миллионов, потому что меры оказались востребованы"

– Кемал Хачиров

Самой популярной выплатой по словам главы трудового ведомства, считаются средства за рождение третьего ребенка.

"Самая востребованная мера - это 300 тыс рублей, мы доплачиваем при рождении третьего ребенка в молодой семье. В этом году эту выплату получат уже 343 семьи"

– Кемал Хачиров

Достаточно часто в республике можно получить еще дополнительные средства в размере 100 тыс рублей "при постановке женщины на учет, если она еще учится в образовательном учреждении", рассказал он ТАСС.