В поддержку многодетных семей КЧР выделили 50 млн рублей

Порядка 50 млн рублей в качестве дополнительных выплат для многодетных семей выделили из бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 2026 году, рассказал министр труда и социального развития региона Кемал Хачиров.
Он отметил, что Республика входит в национальный проект "Семья", согласно которому предусмотрен бюджет в размере 1,3 млрд рублей.
Однако в качестве дополнительных мер поддержки их местного бюджета были выделены еще 50 млн.
"По решению главы республики в этом году уже дополнительно нам выделили 50 миллионов, потому что меры оказались востребованы"
– Кемал Хачиров
Самой популярной выплатой по словам главы трудового ведомства, считаются средства за рождение третьего ребенка.
"Самая востребованная мера - это 300 тыс рублей, мы доплачиваем при рождении третьего ребенка в молодой семье. В этом году эту выплату получат уже 343 семьи"
– Кемал Хачиров
Достаточно часто в республике можно получить еще дополнительные средства в размере 100 тыс рублей "при постановке женщины на учет, если она еще учится в образовательном учреждении", рассказал он ТАСС.