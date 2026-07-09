В России временно запретили ввоз части турецких фруктов

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию косточковой продукции пятерых турецких экспортеров – в турецкой вишне и черешне обнаружили личинки вредных паразитов.

С прилавков российских магазинов на время пропадут турецкие вишни и черешни - Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров, сообщили в надзорном ведомстве.

"Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран – членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции"

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Впрочем, российские потребители вряд ли почувствуют дефицит этих фруктов - Турция не входит в число их крупнейших поставщиков, а российские прилавки заполнены косточковыми из Узбекистана (поставки в минувшем 2025 году составили 180 тыс т), Азербайджана (111 тыс т) и Армении (64 тыс т), передает Sputnik Армения.

Временные ограничения были введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона, сообщили в надзорном ведомстве, не уточнив, какие именно паразиты были обнаружены в турецких фруктах.