США провели очередную ночную атаку на Иран

Пятую ночь подряд Иран провел под ударами американских военных. Волна ударов с 16 на 17 июля продлилась 7,5 часов.
США в ночь на 17 июля провели очередную серию ударов по Ирану, которая завершилась ближе к рассвету.
"Сегодня в 21:40 по восточному времени (04:40 по мск) Центральное командование США завершило последнюю крупную волну ударов по Ирану. ВС США <...> поразили десятки иранских военных объектов, таких как объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские силы"
– CENTCOM
Атака началась в 21:00 мск и стала пятой подряд ночной атакой. В ходе операции, направленной на дальнейшее ослабления военного потенциала ИРИ, были задействованы истребители, дроны и военные корабли, применялись высокоточные боеприпасы.