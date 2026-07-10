Аэропорт Габалы станет региональным авиахабом

В скором времени международный аэропорт Габалы может получить статус регионального авиахаба, что позволит ему принимать международные рейсы. Это позволит нарастить поток туристов в Азербайджан.

Авиавласти Азербайджана планируют преобразовать Габалинский международный аэропорт в региональный авиационный хаб, переговоры об этом уже ведутся с рядом авиакомпаний, заявил заместитель председателя правления туристического бюро республики при Госагентстве по туризму Рашад Алиев.

Статус авиахаба позволит использовать эту воздушную гавань в качестве пересадочного узла по аналогии с аэропортом Кутаиси в Грузии, также это позволит ввести в ее расписание новые международные рейсы, передает Sputnik Азербайджан.

Развитие региональных аэропортов и расширение международного авиасообщения - наиболее приоритетные вопросы в новой государственной программе по развития туризма, реализация этих планов позволит увеличить поток туристов в регионы Азербайджана, подчеркнул чиновник.

Также власти страны намерены возобновить международные рейсы из региональных аэропортов, они уже работают в этом направлении совместно с профильными государственными структурами и авиакомпаниями, добавил Рашад Алиев.

