Сухум и Ялта будут сотрудничать

Власти столицы Абхазии Сухума приняли решение о сотрудничестве с крымской курортной Ялтой – администрации двух курортных городов будут делиться опытом в сфере туризма, спорта и образования.

Столица Абхазии город Сухум и крымская курортная Ялта вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве, рассказал заместитель председателя Собрания абхазской столицы Инал Кишмария.

Инициативу о проведении переговоров по этой теме и последующем подписании важного документа выступили депутаты городского Собрания абхазской столицы. Проект соглашения уже готов, уточнил Кшмария, передает Sputnik Абхазия.

Два курортных города объединяют множество факторов: они примерно одинаковы по количеству населения, по природно-климатическим условиям, а их властям было бы интересно делиться наработанным опытом в сфере туризма, спорта и образования, добавил Инал Кишмария.