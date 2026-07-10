Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шанхай. Лидер Казахстана проведет встречу с Си Цзиньпином, а также выступит на конференции по ИИ.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в КНР. Самолет с президентом центральноазиатской республики приземлился в Шанхае.

Отметим, что Токаев прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с которым у президента Казахстана запланированы переговоры. Кроме того, глава Казахстана проведет консультации с представителями китайских бизнес-кругов.

В пятницу, 17 июля, Токаев выступит на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая будет посвящена партнерству в области ИИ.