Три клуба из Азербайджана, Армении и Грузии пробились во 2-й раунд квалификации ЛЧ

В Лиге чемпионов завершился ряд матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ. В следующий раунд вышли сразу три клуба из стран Южного Кавказе.

Во вторник, 14 июля, проходят ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

К настоящему времени уже завершились встречи с участием клубов "Сабах" (Азербайджан), "Арарат-Армения" (Армения) и "Иберия 1999" (Грузия).

"Сабах" по сумме двух матчей переиграл валлийский "Нью Сэйнтс". Ответная игра проходила в Уэльсе и завершилась в пользу азербайджанской команды со счетом 2:1. Голами у гостей отметились нападающий Джой-Лэнс Миккельс (28-я минута) и защитник Рахман Дашдемиров (42-я). У хозяев единственный мяч на счету нападающего Джошуа Лок (89-я).

В следующий раунд также вышел "Арарат-Армения". В двух матчах клуб из Еревана оказался сильнее "Риги" (Латвия). В ответном матче, состоявшемся в Латвии, "Арарат-Армения" уступил со счетом 2:3. Голы у гостей забили нападающие Жирайр Шагоян (46-я минута) и Сандро Лима (63-я). У "Риги" мячи на свой счет записали полузащитники Яго Сикейра (14-я) и Ахмед Анкра (23-я), а также нападающий Режиналдо Рамирес (90+4, с пенальти).

Еще одним клубом, вышедшим во 2-й раунд квалификации, стала "Иберия 1999", которая по сумме двух матчей обыграла "Флору" (Эстония). Ответная игра завершилась вничью 2:2. У грузинской команды оба мяча записал на свой счет полузащитник Ника Сихарулашвили (13-я и 36-я минуты). У "Флоры" отличились нападающий Тони Варьюнд (69-я) и полузащитник Рауно Саппинен (84-я, с пенальти).