Вестник Кавказа

В Дагестане восстановили проезд на 19 участках автодорог

В Дагестане восстановили проезд на 19 участках автодорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде районов Дагестана дорожники возобновили движение транспорта на 19 участках автодорог, однако без автомобильного сообщения остаются еще 12 населенных пунктов.

В Дагестане дорожные службы возобновили движение транспорта на 19 участках поврежденных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"По состоянию на 22:00 мск 13 июля транспортное сообщение восстановлено на 19 участках дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов"

- заявление 

Специалисты ведомства отмечают, что аварийно-восстановительные работы на разрушенных магистралях сейчас ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним ранее с 6 по 8 июля сильные осадки спровоцировали в Дагестане сход селей, оползни и камнепады, вследствие чего получили повреждения 34 участка трасс и мостов. 

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.