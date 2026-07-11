В Дагестане восстановили проезд на 19 участках автодорог

В ряде районов Дагестана дорожники возобновили движение транспорта на 19 участках автодорог, однако без автомобильного сообщения остаются еще 12 населенных пунктов.
В Дагестане дорожные службы возобновили движение транспорта на 19 участках поврежденных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
"По состоянию на 22:00 мск 13 июля транспортное сообщение восстановлено на 19 участках дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов"
- заявление
Специалисты ведомства отмечают, что аварийно-восстановительные работы на разрушенных магистралях сейчас ведутся в круглосуточном режиме.
Напомним ранее с 6 по 8 июля сильные осадки спровоцировали в Дагестане сход селей, оползни и камнепады, вследствие чего получили повреждения 34 участка трасс и мостов.