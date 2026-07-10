Британия внесла КСИР в список запрещенных организаций – СМИ

Лондон признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) запрещенной организацией, проинформировал телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Уточняется, что соответствующее письменное заявление замглавы МВД королевства Анджелы Игл было направленно в британский парламент.
Как пояснили в правительстве Великобритании, КСИР стал частью запрещенных организаций по причине того, что якобы "занимается деятельностью, которая направлена на устрашение критиков иранских властей, проживающих на территории Соединенного Королевства".
Также в черный список Британии попала организация Ashab al-Yamin или Islamic Movement of the People of the Right Hand.
Сообщается, что руководство организации подготовило серию нападений на синагоги и еврейские культурные центры Лондона.