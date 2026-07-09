Ильхам Алиев открыл в Шуше историко-архитектурный памятник "Дом Садыгджана"

Азербайджанский лидер в ходе визита в Шушу и Шушинский район принял участие в церемонии открытия дома-музея знаменитого тариста Садыгджана, осмотрел ряд других объектов в городе и встретился с населением, вернувшимся в шушинское село Кичик Галадереси.

Президент Азербайджанской Республики Ильхама Алиев совершил сегодня поездку на освобожденные территории АР. Приняв участие в закладке фундамента крупнейшего инфраструктурного проекта в Восточном Зангезуре – водохранилища "Хакаричай" – затем он прибыл в Шушу, где присутствовал на открытии отреставрированного историко-архитектурного памятника "Дом Садыгджана".

Спецпредставитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал Ильхаму Алиеву о работах по реставрации "Дома Садыгджана", обветшавшего за годы оккупации войсками Армении 20% территорий Азербайджана. Напомним, что в этом доме жил знаменитый азербайджанский тарист и композитор Мирза Садыг, также известный как Садыгджан.

В 2022 году проект реставрации получил финансирование, в 2023 году был утвержден план реставрационных работ, и год спустя начались практические работы. Сегодня в двухэтажном доме-музее Садыгджана работают выставочные залы, посвященные не только творчеству композитора, но и в целом азербайджанской музыке и особой культурной среде города Шуша.

Также в доме-музее есть концертный зал, экспозиционный зал мугама, кафе, сувенирный магазин и музыкальная мастерская.

Помимо "Дома Садыгджана" Ильхам Алиев также побывал в отеле "Ясаман", где осмотрел новый корпус, отреставрированный Фондом Гейдара Алиева. Результаты ремонтных работ президенту представил его помощник Анар Алакбаров.

Отель был отреставрирован так, чтобы гармонировать с классической архитектурой Шуши, а двери и окна воспроизводят первоначальный облик отеля "Ясаман" построено в середине XIX века. В новых корпусах применяется бутик-концепция, построены веранды и террасы.

После этого Ильхам Алиев ознакомился с работами на шушинской улице Карабах, где уже построено десять новых зданий – гостиница, апарт-отели, офисы и кафе. Все они спроектированы также в соответствии с традициями карабахской архитектурной школы.

В Шушинском районе президент Азербайджана посетил село Кичик Галадереси, где встретился с местным населением. Айдын Керимов сообщил, что сейчас в селе живет 51 человек (15 семей), до конца года запланировано возвращение еще 45 человек (11 семей). Для возвращающихся жителей были проложены газопроводы и водопроводы, отреставрировано артезианский колодец, реконструированы линии электропередач, построены парк и площадь Флага, а грунтовые дороги заменены на асфальтовые.