Вестник Кавказа

Трамп дал указание нанести мощный удар по Ирану в случае своей гибели

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп распорядился нанести сильнейший удар по Ирану в случае своей гибели в конфликте.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что оставил распоряжения на случай своей гибели от рук связанных с Тегераном исполнителей. Политик дал указание нанести по Ирану удар невиданной силы, отметив, что уже давно находится "в списке" возможных целей. 

"Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, власти Ирана якобы давно замышляют его ликвидацию, для Тегерана, по словам политика, он является "целью номер один". При этом президент США отметил, что не верит в заговор, о котором его ранее предупредили израильские спецслужбы.

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