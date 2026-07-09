Вестник Кавказа

Турецкие курорты ждут аномальной жары

Турецкие курорты ждут аномальной жары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени на курорты Турции обрушится аномальная жара – температура воздуха на них превысит 40 градусов тепла, а вторая половина месяца имеет высокие шансы стать наиболее жарким периодом нынешнего лета.

После 17 июля в ряде регионов Турции установится аномально жаркая погода, прежде всего это произойдет в курортных регионах страны, где температура воздуха значительно превысит сезонную норму, сообщил турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

"После 17 июля курортные регионы Турции могут оказаться под влиянием аномально жаркой погоды, которая придет уже в ближайшие дни: на страну распространится волна жары, которая уже затронула ряд европейских государств"

- Ихсан Юртташ

Так, в Измире, на Эгейском побережье, температура воздуха достигнет 38 градусов, а на юго-востоке страны столбики термометров превысят отметку в 40 градусов. В частности, в Диярбакыре уже в воскресенье прогнозируется до 41 градуса, отметил метеоролог, передает РИА Новости.

Впрочем, жара ждет не только отдыхающих на морских курортах: в столице страны Анкаре воздух прогреется до 33 градусов, а вторая половина месяца может стать наиболее жарким периодом нынешнего лета, спрогнозировал синоптик.

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