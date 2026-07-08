Глава Крыма рассказал о мерах поддержки в условиях топливного кризиса

Руководство Крыма ввело механизм для поддержания бизнеса на фоне топливного кризиса, а также перебоев электро- и водоснабжением, такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, речь идет о снижении арендной платы и реструктуризации выплат за кредиты.
"В связи с ЧС в Крыму введены региональные меры поддержки бизнеса на 2026 год"
– Сергей Аксенов
Глава Крыма также уточнил, что будет произведено снижение арендной платы за имущество (кроме земли и жилья) на 75% для организаций и ИП, будет введена отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики Крым до 20 декабря 2026 года.
Кроме того, "рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах", рассказал Аксенов.
"Вводится реструктуризация задолженности по договорам лизинга региональной лизинговой компании. Будут скорректированы календарные планы инвестпроектов и произведена реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства Крыма"
– Сергей Аксенов
Уточняется, что возможно будет продлен период выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ.
Местный бизнес получит предложение об обучении и сопровождении, сообщил глава Республики Крым.