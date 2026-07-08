Глава Крыма рассказал о мерах поддержки в условиях топливного кризиса

Сергей Аксенов сообщил о том, что правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях кризисной ситуации, связанной с дефицитом топлива.

Руководство Крыма ввело механизм для поддержания бизнеса на фоне топливного кризиса, а также перебоев электро- и водоснабжением, такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет о снижении арендной платы и реструктуризации выплат за кредиты.

"В связи с ЧС в Крыму введены региональные меры поддержки бизнеса на 2026 год"

– Сергей Аксенов

Глава Крыма также уточнил, что будет произведено снижение арендной платы за имущество (кроме земли и жилья) на 75% для организаций и ИП, будет введена отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики Крым до 20 декабря 2026 года.

Кроме того, "рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах", рассказал Аксенов.

"Вводится реструктуризация задолженности по договорам лизинга региональной лизинговой компании. Будут скорректированы календарные планы инвестпроектов и произведена реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства Крыма"

– Сергей Аксенов

Уточняется, что возможно будет продлен период выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ.

Местный бизнес получит предложение об обучении и сопровождении, сообщил глава Республики Крым.