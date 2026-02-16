Ингушский язык дети будут учить по сказкам и мультфильмам

Власти Ингушетии нашли оригинальный способ привить у младшего поколения любовь к родному языку: в этом им помогут аудиосказки и мультфильмы, озвученные самими детьми.

Дети в Ингушетии помогут своим сверстникам изучить и сохранить родной язык: в республике стартовала программа по сохранению родного языка и детского фольклора, сообщили в правительстве региона.

"Благотворительный фонд "Ихсан" запустил культурно‑образовательный проект, в рамках которого на базе национальной студии звукозаписи "Фаьлг" создан цифровой архив: двадцать ингушских аудиосказок и анимационный фильм по мотивам народных сюжетов"

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Примечательно, что этой работой с удовольствием занялись сами дети: вместе с профессиональными дикторами школьники из разных районов республики охотно озвучивали школьники, передает портал "Это Кавказ".

Наработки студии станут для ребят естественной языковой средой: ее можно будет использовать и в детских дошкольных учреждениях, и в школьных кружках. Цифровой архив уже апробировали на занятиях в летних лагерях и детских садах.

С началом учебного года аудиосказки и мультфильмы на ингушском станут помощниками на уроках родного языка, занятиях по устному народному творчеству и тематических встречах, добавили в правительстве.