Между Россией и США налажен хороший диалог – Кремль

Дмитрий Песков оценил текущий диалог с США. Он подчеркнул, что стороны достаточно умны, чтобы говорить друг с другом.

Между Россией и Соединенным Штатами сейчас налажен "достаточно хороший" диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он отметил при этом, что отношения Москвы и Вашингтона застряли на нулевом уровне.

"К тому же у нас налажен относительно хороший диалог. Наши двусторонние отношения не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне, но, несмотря на это, мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом"

– представитель Кремля

Напомним, в конце прошлой недели президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Это четвертая в этом году телефонная беседа лидеров двух стран.