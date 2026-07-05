Вестник Кавказа

В США считают, что Иран возобновил удары по судам в Ормузе – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КСИР накануне выпустил две ракеты по коммерческим судам в Ормузе, что может повлечь ответные удары США, говорится в сообщении портала Axios.

Иран выпустил по крайней мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе 6 июля, об этом написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Один из американских чиновников сообщил мне, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив"

– Барак Равид

В Axios отметили, что данные атаки были реализованы "по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе". Возобновление ударов может поставить меморандум о взаимопонимании под угрозу, американская сторона может пойти на ответные удары по целям на территории Ирана.

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