Bloomberg: Ключевая ставка Банка России снизится до 10% к 2028 году

Эксперты финансового агентства Bloomberg прогнозируют поэтапное снижение показателя ключевой ставки Банка России до 10% к концу 2027 года.

Аналитическое подразделение Bloomberg Economics спрогнозировало в России снижение ключевой ставки до 10% к концу 2027 года. Данная информация содержится в июльском прогнозе агентства.

​Согласно документу, к концу 2026 года показатель снизится до 13%, а через год уменьшится еще на 3 п.п. Аналитики считают, что в текущем году ЦБ РФ продолжит смягчать денежно-кредитную политику более низкими темпами.

​Напомним, ранее Банк России спрогнозировал в стране диапазон ключевой ставки на 2027 год на уровне 8-10%, и 7,5-8,5% в 2028 году.