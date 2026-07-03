Судоходство по оманскому маршруту через Ормуз упало до минимума – СМИ

Американские СМИ пишут, что количество судов, которые проходят через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, сократилось до минимума.

Суда практически перестали ходить через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что количество судов сократилось до минимума после того, как несколько судов развернулись в этом районе.

Как пишет агентство, по меньшей мере восемь судов, которые следовали вдоль Омана, неожиданно развернулись. Четыре из них сразу же изменили курс и ушли из пролива по маршруту вдоль побережья Ирана.

Bloomberg сообщает, что это были танкеры, перевозившие нефть, балкеры и автовозы.

Согласно источнику, накануне Ормузский пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но лишь одно открыто заявило о проходе по оманскому маршруту.

Сообщается, что причиной этого могло послужить требование Тегерана о том, что танкеры обязаны проходить через пролив только по тем маршрутам, которые одобрил Иран.