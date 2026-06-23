На курорте Эльбрус завершился горнолыжный сезон

На всесезонном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии официально завершился зимний сезон, в связи с чем администрация прекратила подготовку трасс и продажу ски-пассов.

В Кабардино-Балкарии на всесезонном курорте Эльбрус 5 июля прекратили подготовку горнолыжных трасс и продажу ски-пассов из-за завершения зимнего сезона 2025/2026. Об этом сообщила администрация курорта.

Канатные дороги продолжают работать в штатном режиме. Отдыхающим доступна покупка билетов для туристического подъема до станции Гарабаши на высоту 3847 метров.

Напомним, ранее на южных склонах горы на территории природного парка "Приэльбрусье" открыли всесезонный горный курорт Эльбрус, который насчитывает около 25 км трасс различной сложности и сеть подъемников.