ХАМАС сложил полномочия в Газе

Правительство сектора Газа, находящееся под контролем палестинского движения ХАМАС сообщило, что прекращает свои полномочия.
Соответствующее письменное заявление было опубликовано пресс-службой ХАМАС.
Также уточняется, что теперь руководство на его территории будет осуществляться специально созданным национальным комитетом по управлению сектором Газа.
"Глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку и распустил правительственный комитет"
– пресс-служба ХАМАС
Напомним, национальный комитет по управлению сектором Газа был создан так называемым "Советом мира".
"Совет мира" был организован в соответствии с планом по урегулированию ситуации вокруг Газы, который предложил президент США Дональд Трамп.