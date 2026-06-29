ХАМАС сложил полномочия в Газе

Управление в Газе теперь будет осуществляться в рамках специально созданного национального комитета по управлению сектором Газа, правительство ХАМАС заявило о сложении своих полномочий.

Правительство сектора Газа, находящееся под контролем палестинского движения ХАМАС сообщило, что прекращает свои полномочия.

Соответствующее письменное заявление было опубликовано пресс-службой ХАМАС.

Также уточняется, что теперь руководство на его территории будет осуществляться специально созданным национальным комитетом по управлению сектором Газа.

"Глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку и распустил правительственный комитет"

– пресс-служба ХАМАС

Напомним, национальный комитет по управлению сектором Газа был создан так называемым "Советом мира".

"Совет мира" был организован в соответствии с планом по урегулированию ситуации вокруг Газы, который предложил президент США Дональд Трамп.