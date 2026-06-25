ЦАХАЛ атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов внутри подземного комплекса ХАМАС в центральной части сектора Газа.

ЦАХАЛ нанесла удары по трем объектам подземного комплекса движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что объекты располагались в лагере беженцев Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному комплексу ХАМАС в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Были нанесены удары по трем объектам внутри этого подземного комплекса с целью его уничтожения"

— пресс-служба ЦАХАЛ

В пресс-службе отметили, ЦАХАЛ получила информацию о том, что ХАМАС пытались восстановить этот комплекс, вопреки соглашению о прекращении огня.

При этом, отмечается, что "перед нанесением ударов были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения".