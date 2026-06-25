Вестник Кавказа

ЦАХАЛ атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия обороны Израиля нанесла серию ударов внутри подземного комплекса ХАМАС в центральной части сектора Газа.

ЦАХАЛ нанесла удары по трем объектам подземного комплекса движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что объекты располагались в лагере беженцев Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному комплексу ХАМАС в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Были нанесены удары по трем объектам внутри этого подземного комплекса с целью его уничтожения"

— пресс-служба ЦАХАЛ

В пресс-службе отметили, ЦАХАЛ получила информацию о том, что ХАМАС пытались восстановить этот комплекс, вопреки соглашению о прекращении огня.

При этом, отмечается, что "перед нанесением ударов были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.