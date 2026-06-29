Вестник Кавказа

Вэнс: США используют кнут и пряник во взаимодействиях с Ираном

Вэнс: США используют кнут и пряник во взаимодействиях с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон использует разные подходы для решения разногласий с Тегераном, иногда это кнут, иногда – пряник, поделился Вэнс.

Во взаимодействии с Ираном США применяют метод кнута и пряника, это помогает в соблюдении договоренностей, поделился вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"Иранцы не наносили ударов по судам в последние пару недель, нефть проходит через Ормузский пролив отчасти благодаря тому, что президент (США Дональд Трамп) четко дал понять, что если иранцы нанесут удары по судам, мы атакуем в ответ. Иногда в этом вопросе требуется прибегнуть к кнуту и прянику"

– Джей Ди Вэнс

Он уточнил, что американская сторона в рамках переговорного процесса получает от иранцев как "позитивные сигналы, так и негативные". Вэнс выразил надежду на то, что ситуацию удастся решить дипломатическим путем.

"Президент сказал нам: "Работайте над проблемой, посмотрите, куда приведут переговоры, и если дипломатические методы не приведут к успешному разрешению (конфликта), у нас все равно есть много вариантов"

– Джей Ди Вэнс

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