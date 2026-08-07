Азербайджан перевез по МТК за полгода 16,7 млн т грузов

В рамках международных транспортных коридоров за полгода через Азербайджан прошло 16,7 млн т грузов, около половины грузов прошли транзитом.

Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по международным грузоперевозкам за первое полугодие этого года.

В январе-июне по различным транспортным коридорам Азербайджана было перевезено 16,7 млн т грузов. Больше всего грузов прошло по железной дороге – 7 млн 587,6 тыс т, второе место занимают автомобильные перевозки – 5 млн 699 тыс т, замыкают тройку морские грузоперевозки – 3 млн 365,2 тыс т.

Самый большой поток грузов пришелся на МТК "Восток–Запад" – 9 млн 207,4 тыс т, включая 4 млн 595 тыс т грузов, перевезенных по коридору Европа–Кавказ–Азия. По МТК "Север–Юг" в Азербайджане за полгода перевезли 4 млн 559,3 тыс т грузов, по коридору "Северо-Запад" – 2 млн 623,3 тыс т, по коридору "Юго-Запад" – 261,8 тыс т грузов.

Транзитные грузы составили по 46,5% как в железнодорожных, так и в автомобильных перевозках.