Администрация Трампа тайно контактирует с командованием КСИР – СМИ

Соединенные Штаты создали секретный канал для переговоров с Ираном. Посредником в данном вопросе выступает Нечирван Барзани.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа контактирует с руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) через главу Иракский Курдистан Нечирвана Барзани.

По данным агентства Axios, в мае нынешнего года представители США напрямую связались с руководством КСИР, поскольку сомневались, что участники переговоров со стороны Ирана действительно могут говорить от имени КСИР.

"В качестве посредника они выбрали Нечирвана Барзани, главу региона Иракского Курдистана, который обладал тем, чем мало кто может похвастаться: доверием как со стороны США, так и со стороны руководства КСИР"

– агентство Axios

Издание отмечает, что в начале мая в администрации США полагали, что вот-вот заключат сделку с Ираном. Однако в какой-то момент в Белом доме стали считать, что стороны не могут достичь договоренностей, поскольку КСИР блокирует решения участвующих в переговорах представителей Ирана – спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главы МИД Аббаса Арагчи.