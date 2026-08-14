Иран готовится к новым атакам США – СМИ

СМИ пишут о подготовке Ирана к возобновлению военного конфликта с США. По их данным, об этом, в частности, свидетельствует решение иранских властей наделить КСИР еще большими полномочиями.

Иран занимается подготовкой к возможному возобновлению конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующие данные получили Службы разведки нескольких арабских стран.

По данным газета The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на анонимных чиновников и разведывательные данные, в Иране считают, что усилия США и Израиля по прекращению огня направлены лишь на то, чтобы уменьшить давление на мировую экономику и подготовиться к более масштабному военному противостоянию. В связи с этим Исламская Республика приступила к подготовке к боевым действиям.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев власти ИРИ наделили Корпус стражей исламской революции (КСИР) дополнительными полномочиями. В частности, ведомство получило больший контроль над регулярной армией, а на ключевые должности были назначены ветераны войны с Ираком. Речь также идет о расширении внутренних контрразведывательных операций и наращивании производства ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо этого, в арабских разведслужбах обратили внимание на то, что получили переписку между Ираном и вооруженными формированиями в Йемене и Ираке, которая тоже подтверждает подготовку к возобновлению конфликта.

"Иран быстро перехватило инициативу, нанося удары по кораблям, чтобы усилить свой контроль над Ормузским проливом, и расширил поле боя до Красного моря, которое Саудовская Аравия использовала для того, чтобы обойти контроль Ирана над Персидским заливом"

– WSJ