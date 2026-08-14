Страны Персидского залива не верят в мирное урегулирование США с Ираном

Соединенные Штаты неспособны мирно урегулировать конфликт с Ираном, считают в странах Персидского залива. По данным СМИ, эти страны поднимают вопрос о целесообразность дальнейшего размещения военных баз США на своей территории.

Страны Персидского залива сомневаются в том, что США смогут урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем, эта ситуация вызывает раздражение у арабских союзников Штатов, пишет со ссылкой на источники The Washington Post (WP).

По сведения газеты, "в странах Персидского залива растет раздражение Вашингтоном, поскольку союзники США становятся все больше обеспокоены <...> неспособностью предпринять дипломатические усилия, необходимые для заключения мирной сделки с Ираном". Отмечается, что недовольство по отношении к администрации США испытывают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн.

"Некоторые из них начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории"

– The Washington Post

Сообщается, что к настоящему времени недовольство стран Персидского залива действиями США "достигло пиковых значений", на что указывает в том числе подписанное Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном Мекканское соглашение о коллективной обороне.