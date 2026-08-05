Первый с 2024 года рейс из Сирии прибыл в Москву

Сегодня между Россией и Сирией возобновилось авиасообщение – Шереметьево принял первый рейс после перерыва в полтора года.

Самолет авиакомпании Syrian Airlines этим утром прибыл в Москву – прямые рейсы между РФ и Сирией возобновлены после перерыва в полтора года.

"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в "Шереметьево"... Сирия стала 37 страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение"

– Минтранс РФ

Перевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Airbus A320 по воскресеньям, разрешение выдано Росавиацией.

В российском посольстве в Дамаске отметили важное значение возобновления авиасообщения между странами.

"Возобновление прямого пассажирского авиасообщения между Москвой и Дамаском является по-настоящему знаковым событием в двусторонних отношениях. Регулярные рейсы послужат стимулом для активизации плодотворного российско-сирийского взаимодействия в самых разных областях"

– посольство РФ в Сирии

Запуск рейсов откроет новые возможности для деловых, научных, культурных и других связей между странами, отметили в дипмиссии, передает РИА Новости.

Напомним, прямые рейсы между Россией и Сирией отсутствовали с декабря 2024 года, когда в Сирии сменился режим.