Первый с 2024 года рейс из Сирии прибыл в Москву

Самолет авиакомпании Syrian Airlines этим утром прибыл в Москву – прямые рейсы между РФ и Сирией возобновлены после перерыва в полтора года.
"Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в "Шереметьево"... Сирия стала 37 страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение"
– Минтранс РФ
Перевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Airbus A320 по воскресеньям, разрешение выдано Росавиацией.
В российском посольстве в Дамаске отметили важное значение возобновления авиасообщения между странами.
"Возобновление прямого пассажирского авиасообщения между Москвой и Дамаском является по-настоящему знаковым событием в двусторонних отношениях. Регулярные рейсы послужат стимулом для активизации плодотворного российско-сирийского взаимодействия в самых разных областях"
– посольство РФ в Сирии
Запуск рейсов откроет новые возможности для деловых, научных, культурных и других связей между странами, отметили в дипмиссии, передает РИА Новости.
Напомним, прямые рейсы между Россией и Сирией отсутствовали с декабря 2024 года, когда в Сирии сменился режим.