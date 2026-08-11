В Грузии назвали сроки завершения строительства дороги к границе с Россией

Власти Грузии намерены полностью завершить масштабное строительство новой автомобильной дороги Квешети-Коби в направлении российской границы к концу 2028 года.

Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе заявил о намерении завершить строительство транзитной трассы Квешети-Коби в сторону России к концу 2028 года. Информацию об этом опубликовало агентство Sputnik.

​Глава министерства отметил, что строительство автодороги сопровождается регулярными проверками со стороны профильного ведомства для обеспечения надлежащего качества. Выявляемые в ходе мониторинга недочеты фиксируются в стандартных отчетах, после чего подрядная организация обязана оперативно их устранять.

​"Качество инфраструктурных проектов является одним из главных приоритетов для правительства Грузии, и контроль в этом направлении будет еще больше усилен"

- Реваз Сохадзе

​Магистраль служит ключевым участком пути к единственному КПП "Верхний Ларс" на границе Грузии и России. Главный тоннель длиной 9 км уже готов, сейчас строители возводят уникальный арочный мост.

Отметим, стоимость реализации дорожного проекта оценивается в 1,2 млрд лари ($460 млн). После запуска новой трассы в эксплуатацию время в пути от Квешети до Коби сократится с 1 часа до 15 минут, а движение транзитного транспорта больше не придется перекрывать из-за погодных условий.