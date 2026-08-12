В Ормузе были атакованы два судна нефтяной компании Абу-Даби

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) были атакованы в четверг в Ормузском проливе, сообщили в ADNOC, заявление компании приводит эмиратское информационное агентство WAM.
"Вечером 13 августа два судна компании подверглись нападению во время прохождения через Ормузский пролив. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится под контролем"
– ADNOC
В нефтегазовой корпорации подчеркнули важность защиты безопасности и благополучия моряков, а также обеспечения свободы навигации и безопасности на море.
В МИД ОАЭ ответственность за нападение на суда возложили на Иран. В ведомстве потребовали от иранской стороны остановить агрессивные действия и "полностью и безоговорочно открыть пролив" для судоходства.
Отметим, что о нападении на судно ADNOC также сообщалось 8 августа.