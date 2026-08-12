В Ормузе были атакованы два судна нефтяной компании Абу-Даби

Накануне вечером в Ормузском проливе были атакованы два судна компании ADNOC (ОАЭ), в результате никто не пострадал. В ОАЭ призвали Иран остановить агрессию и открыть пролив для судоходства.

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) были атакованы в четверг в Ормузском проливе, сообщили в ADNOC, заявление компании приводит эмиратское информационное агентство WAM.

"Вечером 13 августа два судна компании подверглись нападению во время прохождения через Ормузский пролив. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится под контролем"

– ADNOC

В нефтегазовой корпорации подчеркнули важность защиты безопасности и благополучия моряков, а также обеспечения свободы навигации и безопасности на море.

В МИД ОАЭ ответственность за нападение на суда возложили на Иран. В ведомстве потребовали от иранской стороны остановить агрессивные действия и "полностью и безоговорочно открыть пролив" для судоходства.

Отметим, что о нападении на судно ADNOC также сообщалось 8 августа.