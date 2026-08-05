Вестник Кавказа

В Ханкенди возвращаются более 100 жителей

В Ханкенди возвращаются более 100 жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В город Ханкенди в Азербайджане этим утром выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. В родные места возвращаются более ста человек.

Сегодня население города Ханкенди в Азербайджане пополнится, в населенный пункт в рамках программы "Большое возвращение", реализуемой по поручению главы государства Ильхама Алиева, выехала группа бывших вынужденных переселенцев.

В освобожденный от оккупации и восстановленный для жизни город возвращаются 22 семьи в составе 102 человека. Ранее они временно проживали в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в разных регионах Азербайджана.

Возвращение в родной город осуществляется спустя более чем 30 лет.

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