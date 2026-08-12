Еще 20 вагонов российской пшеницы отправлены через Азербайджан в Армению

Состав с пшеницей из России отправился через Азербайджан в Армению. В нем два десятка вагонов с 1,4 тыс т пшеницы.

Новая поставка российской пшеницы осуществляется через территорию Азербайджана в Армению.

В четверг со станции Баладжары в направлении станции Беюк Кесик выдвинулись 20 вагонов. Груз – 1,4 тыс т пшеницы из России.

Напомним, что в общей сложности на данный момент Армения получила транзитом из России через Азербайджан свыше 39 тыс т зерна, порядка 9 тыс т удобрений, 1136 т пропана, 133 т алюминия и 1114 т угля, а также 67 тыс т древесины.

Азербайджан поставил в Армению порядка 15 тыс т дизельного топлива, а также 5 тыс т бензина АИ-92 и АИ-95.