Около 20 видов грузинского вина представили в Японии

Грузинские вина и традиционные блюда национальной кухни представили на фермерском рынке в Токио, чтобы познакомить жителей Японии с древней историей виноделия.

В Токио представили около 20 видов грузинского вина и традиционные блюда на фермерском рынке Аояма. Об этом сообщило Национальное агентство вина.

​В ведомстве пояснили, что японских потребителей решили познакомить с 8000-летней историей виноделия Грузии и многообразием сортов винограда, поэтому в специальном пространстве им предложили продегустировать вино и национальную кухню.

​Презентацию на популярном у представителей сектора HoReCa рынке Аояма организовала компания Red Bridge для расширения экспорта в Японии, аналогично кампаниям в США, Великобритании, Германии, Польше, Китае и Южной Корее.

Отметим, сегодня примерно 500 из 4000 известных в мире сортов винограда имеют грузинское происхождение. При этом традиционный метод выдержки вина в квеври с 2013 года официально включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.