В партии Пашиняна прокомментировали возможность исключения Армении из ЕАЭС

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян рассказал журналистам о возможности исключения страны из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По его словам, в рамках законодательства ЕАЭС сегодня не существует механизма исключения какой-либо страны-участницы.
Как подчеркнул Егоян, страна может перестать быть частью ЕАЭС только в том случае, если сама выступит с инициативой о выходе из союза.
"Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза, и механизма исключения из ЕАЭС не существует, если только государство само не заявит о выходе или не инициирует процесс выхода"
— Арман Егоян
Депутат отметил, что "не может быть ни санкций, ни таможенных пошлин, ни запретов, препятствующих торговле" в рамках таможенного союза.
Напомним, ранее страны-участницы Евразийского экономического союза призвали руководство Армении провести референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.