В партии Пашиняна прокомментировали возможность исключения Армении из ЕАЭС

Депутат партии "Гражданский договор" Арман Егоян считает, что конкретного механизма исключения Армении из ЕАЭС на сегодняшний день не существует.

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян рассказал журналистам о возможности исключения страны из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, в рамках законодательства ЕАЭС сегодня не существует механизма исключения какой-либо страны-участницы.

Как подчеркнул Егоян, страна может перестать быть частью ЕАЭС только в том случае, если сама выступит с инициативой о выходе из союза.

"Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза, и механизма исключения из ЕАЭС не существует, если только государство само не заявит о выходе или не инициирует процесс выхода"

— Арман Егоян

Депутат отметил, что "не может быть ни санкций, ни таможенных пошлин, ни запретов, препятствующих торговле" в рамках таможенного союза.

Напомним, ранее страны-участницы Евразийского экономического союза призвали руководство Армении провести референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.